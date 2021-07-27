В Петербурге малышка спала с родителями в кровати и умерла

Младенец спал вместе с родителями в кровати и умер. Фото: pexels

Младенец спал вместе с родителями в кровати и умер. Фото: pexels

В Петербурге в Калининском районе города в возрасте 1 месяца скончался ребенок.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июля по номеру «112» обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что его маленькая дочь не дышит, к тому же у ребенка кровотечение и синюшность покровов.

Когда службы прибыли на место случившегося, на улицу Тимуровскую, то определили, что малышка скончалась.

На теле ребенка не было следов насильственной смерти. Однако было заметно, что у девочки шла кровь из носа.

Малышка спала в кровати вместе с родителями.

В данный момент труп отправили в морг, чтобы установить причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге малышка подавилась виноградом и умерла.