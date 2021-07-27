В Петербурге малышка спала с родителями в кровати и умерла

В Петербурге в Калининском районе города в возрасте 1 месяца скончался ребенок.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 26 июля по номеру «112» обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что его маленькая дочь не дышит, к тому же у ребенка кровотечение и синюшность покровов.
Когда службы прибыли на место случившегося, на улицу Тимуровскую, то определили, что малышка скончалась.
На теле ребенка не было следов насильственной смерти. Однако было заметно, что у девочки шла кровь из носа.
Малышка спала в кровати вместе с родителями.
В данный момент труп отправили в морг, чтобы установить причины смерти.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге малышка подавилась виноградом и умерла.