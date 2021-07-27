МегаФон запустил помощницу «Еву» для важных звонков

МегаФон запустил помощницу &#171;Еву&#187; для важных звонков
«Ева» умеет поддерживать полноценную беседу. Фото: МегаФон

МегаФон запустил голосового ассистента «Еву», который позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама. «Ева» может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в мессенджер.

«Ева» умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке «Ева» самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала МегаФона, планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах.

«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов – когда телефон выключен, или неудобно ответить на звонок. «Ева» — эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Всё управление помощником осуществляется через специальный чат в Telegram – для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем «Ева» сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Голосовой ассистент разработан в Продуктовой Фабрике МегаФона, где компания создаёт технологичные решения совместно со стартапами. Команда проекта использовала для обучения ассистента базу из нескольких тысяч звонков, привлекла к разработке профессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов и продюсеров, чтобы добиться высокого качества диалога.

Узнать обо всех преимуществах и подключить голосового ассистента можно на сайте МегаФона.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.

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