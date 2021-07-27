Песков объяснил, почему Россия не может справиться с коронавирусом

Песков объяснил, почему Россия не может справиться с коронавирусом
По словам Пескова, "обуздать эту заразу" получится только при вакцинации определенного процента населения. Фото: Кремль

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что борьба с коронавирусом в России пока не дает значительных успехов из-за низких темпов вакцинации.

Спикер Кремля заявил, что коренным образом справиться с распространением коронавируса в России не удается по причине не столь высоких темпов вакцинации. По словам Пескова, «обуздать эту заразу» получится только при вакцинации определенного процента населения. Об этом пресс-секретарь заявил журналистам сегодня, 27 июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кремль считает ситуацию с коронавирусом в России далекой от нормализации. Как отмечает Песков, по этой причине президент Владимир Путин соблюдает все меры предосторожности, общаясь с другими людьми. Он также пояснил, что все довольно индивидуально.

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