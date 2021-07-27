Обыски в администрации Бугров проходят по делу о мошенничестве

Экономическая полиция пришла с обысками администрацию поселка Бугры, что во Всеволожском районе Ленобласти. Силовики ищут поддельную документацию.

Сотрудники правоохранительных органов наведались с обысками не менее чем по 20 адресам в Буграх и Юкках. По данным полиции, районная администрация подделывала документы для продажи престижной земли, покупателями выступали аффилированные с властями лица.

Как уточняет 47news, речь идет о временном промежутке, когда в администрации работал депутат Геннадий Шорохов. Органам пока не удалось его найти: он не выходит на связь и, по словам коллег, находится в отпуске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что преступную группу в Петербурге обвиняют в мошенничестве и убийстве. По данным следствия, обвиняемые с 2019 по 2020 год занимались мошенничеством с квартирами социально незащищенных граждан.