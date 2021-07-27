Зараженные COVID-19 медики Петербурга жалуются на отсутствие выплат

На сайте Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова появилось сообщение о том, что на горячую линию омбудсмена стали массово поступать жалобы на отказы в предоставлении единовременных выплат медикам и работникам медучреждений, заразившимся коронавирусом на работе.

Изучив обращения сотрудников сферы здравоохранения, Шишлов направил губернатору Северной столицы Александру Беглову предложение об изменениях в правительственном постановлении №84, которые позволили бы петербургским властям предоставлять дополнительные меры поддержки » всем сотрудникам государственных учреждений здравоохранения независимо от подведомственности и профиля оказания медицинской помощи» в случае заражения коронавирусом.

По мнению уполномоченного по правам человека, в разгар пандемии в зону повышенного риска заражения COVID-19 попадают все врачи, а не только работающих в коронавирусных госпиталях медики.

На данный момент рассчитывать на единовременную выплату при инфицировании ковидом могут только сотрудники подведомственных комитету по здравоохранению и районным администрациям Петербурга организаций, а также федеральных больниц, перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом.

Напомним, что сейчас врачи, подхватившие COVID-19 на работу могут получить единовременно 300 тысяч рублей. Полмиллиона выплачивают в случае, если болезнь обернется для медика инвалидностью, а 1 млн рублей перечисляют семье медработника, для которого коронавирус завершился летальным исходом.

При этом в конце июня в Смольном подготовили проект постановления, согласно которому претендовать на выплаты могут только привитые медики.