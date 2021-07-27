Петербург и Ленобласть стали регионами-лидерами по автоугонам

Петербург и Ленобласть стали регионами-лидерами по автоугонам
Больше половины из всех заявленных угонов по России приходится на Петербург и Ленобласть. Фото: pixabay

Петербург и Ленобласть признали лидерами по количеству угнанных автомобилей, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».

Больше половины из всех заявленных угонов по России приходится на два соседних региона — Петербург и Ленобласть. Город и область остаются в лидерах, несмотря на то что в начале 2021 года число угонов здесь уменьшилось в три раза по сравнению с предыдущим годом. При этом средняя сумма выплат по страховым случаям выросла почти в два раза.

В ПАО СК «Росгосстрах» отметили, что наибольшим спросом у угонщиков пользуются автомобили Hyundai Tucson, Kia Sorento Prime, Lexus RX, Toyota Camry и Mitsubishi Outlander.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пандемии подростки Петербурга стали чаще совершать преступления.

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