Юрист рассказал, как по копии вашего паспорта могут взять кредит

По копии паспорта ни один банк не оформит кредит. Однако злоумышленники могут выдать копию за оригинал. Об этом заявил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Чаще всего делают липовый паспорт на имя человека по копии настоящего. Особенно в ход идут цветные ксерокопии. Ее мошенники также могут отдать в офис сотового оператора, чтобы получить новую сим-карту. Так используя паспортные данные и сим-карту, уже по телефону преступник попытается получить деньги и оформить кредит на чужое имя. Об этом сообщает «Прайм».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах граждан России теперь будут ставить по желанию. Такой закон подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Обязательными останутся регистрация, снятии с учета и воинская обязанность