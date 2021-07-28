В мире COVID заболело уже свыше 196 млн человек

Ученые из разных стран мира продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Ученые из разных стран мира продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Во всем мире продолжают каждый день фиксировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже более, чем у 196 млн человек.

По данным SCMP на среду, 28 июля, на всей планете новой коронавирусной инфекцией заразились 196 млн 200 тыс. 266 человек. Умерли от коронавируса за все время 4 млн 197 тыс. 159 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирус подхватили 35 млн 353 тыс. 923 человек, на втором месте Индия — 31 млн 490 тыс. 153, затем идет Бразилия 19 млн 749 тыс. 73.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 6 млн 195 тыс. 232 человек, умер 156 тыс. 178 пациентов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Россия не может справиться с коронавирусом.