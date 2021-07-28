«Фольксваген Гольф» сбил третьеклассника во дворе на Изборской

&#171;Фольксваген Гольф&#187; сбил третьеклассника во дворе на Изборской
Школьника сбили во дворе дома на Изборской. Фото: google.maps

Ученика третьего класса госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП во дворе в Пушкинском районе. Проводится проверка.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, авария случилась накануне днем во дворе дома 3/1 по Изборской улице. Автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил 10-летнего мальчика, выскочившего на дорогу. Школьник получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

За рулем иномарки находился 23-летний безработный автомобилист из соседнего дома. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что агрессивный водитель с Лиговского путепровода стал фигурантом дела.

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«Фольксваген Гольф» сбил третьеклассника во дворе на Изборской