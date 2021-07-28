На пустой дороге Сампсониевского проспекта «ГАЗель» толкнула «Солярис»

На пустой дороге Сампсониевского проспекта &#171;ГАЗель&#187; толкнула &#171;Солярис&#187;
Авария произошла на Большом Сампсониевском проспекте, когда рядом почти не было машин. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе города на «пустом месте» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Выборгском районе на Большом Сампсониевском проспекте у дома 68 произошла авария.

Практически на пустой дороге, на пешеходном переходе, встали два белых автомобиля. «ГАЗель» въехала в «Хендай Солярис «. Вряд ли кто-либо пострадал, потому как, судя по всему, удар был слабым.

В комментариях в Сети пользователи подшучивают, что причиной такой нелепой аварии являются магнитные бури.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Народного Ополчения после дорожно-транспортного происшествия легковушка «выплюнула» двигатель. Автомобиль выглядит крайне плохо – вся передняя часть помята.

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