На Народного Ополчения после ДТП легковушка «выплюнула» двигатель

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль выглядит крайне плохо – вся передняя часть помята.

В Кировском районе сегодня вечером, 22 июля, произошла авария, в результате которой легковушка стала похожа на груду металлолома. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Все случилось на проспекте Народного Ополчения недалеко от улицы Козлова. По предварительным данным, там произошла авария, в результате которой один из автомобилей врезался в ограждение. Видно, что после столкновения машина осталась без двигателя.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Коле» столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавший. Инцидент произошел на 106-ом километре трассы Р-21 «Кола». Там по непонятной причине столкнулись две машины: микроавтобус с пассажирами и грузовик.