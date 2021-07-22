На «Коле» столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавший

На «Коле» столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавший
В аварии пострадал один человек. Фото: скриншот Вконтакте

Человек, получивший травмы, не нуждается в госпитализации.

В Волховском районе сегодня, 22 июля, произошла авария с участием микроавтобуса, который перевозил пассажиров. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на 106-ом километре трассы Р-21 «Кола». Там по непонятной причине столкнулись две машины: микроавтобус с пассажирами и грузовик. В результате инцидента оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Что касается пострадавших, то травмы получил один человек, которому не потребовалась госпитализация.

Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водителя госпитализировали после ДТП с автобусами на Володарском мосту. Петербургская полиция проводит проверку после автомобильной аварии на Володарском мосту, в которой пострадал один человек.

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На «Коле» столкнулись микроавтобус и грузовик: есть пострадавший
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