Водителя госпитализировали после ДТП с автобусами на Володарском мосту

Водителя госпитализировали после ДТП с автобусами на Володарском мосту
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургская полиция проводит проверку после автомобильной аварии на Володарском мосту, в которой пострадал один человек.

По информации городского главка МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 15:30 на Володарском мосту в Невском районе. Внедорожник «Сузуки Джимни» вылетел на встречку и врезался в два автобуса — «Паз» и «Волгобас», которые ехали без пассажиров. За рулем внедорожника сидел 58-летний водитель, он не справился с управлением.

В результате водитель иномарки получил тяжелые травмы, его доставили в больницу на машине скорой помощи. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.

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