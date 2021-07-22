Водителя госпитализировали после ДТП с автобусами на Володарском мосту

Петербургская полиция проводит проверку после автомобильной аварии на Володарском мосту, в которой пострадал один человек.

По информации городского главка МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 15:30 на Володарском мосту в Невском районе. Внедорожник «Сузуки Джимни» вылетел на встречку и врезался в два автобуса — «Паз» и «Волгобас», которые ехали без пассажиров. За рулем внедорожника сидел 58-летний водитель, он не справился с управлением.

В результате водитель иномарки получил тяжелые травмы, его доставили в больницу на машине скорой помощи. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ветеранов «Газель» наехала на пьяного пешехода. После этого водитель бросил машину и скрылся в неизвестном направлении.