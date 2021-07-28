Мертвую женщину, привязанную к машине, нашли на Пулковском шоссе

Мертвую женщину, привязанную к машине, нашли на Пулковском шоссе
Труп нашли в парке у дома на Пулковском шоссе. Фото: google.maps

В Московском районе полиция выясняет обстоятельства гибели женщины, труп которой нашли привязанным к автомобилю.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полиция получила информацию о произошедшем от местного жителя. Все случилось в парке неподалеку от дома 15/2 по Пулковскому шоссе. Очевидец нашел там труп женщины, шея которой была обмотана проводом. Провод в свою очередь был привязан к автомобилю «Фольксваген Поло».

Полицейские выяснили, что погибшая проживала в указанном доме, ей было 43 года. Также стражи порядка установили, что автомобиль зарегистрирован на крупную петербургскую компанию. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избитого мужчину нашли мертвым в парадной на проспекте Героев.

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