Самокатчику, сбившему ребенка на «Чухонке», выписали штраф на 200 тыс.

Кроме этого, суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.
В Петербурге Мировой судья участка N°77 Колпинского района озвучил приговор Валерию Зюзину, которого признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Известно, что два месяца назад, 1 июня, Зюзин пребывал в Колпинском парке на острове Чухонка. Мужчина ехал на самокате и столкнулся с малолетним ребенком на велосипеде.
Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.
Позднее Зюзин свою вину признал. Так, суд назначил виновному 300 часов обязательных работ и штраф в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Муринском парке юный самокатчик сбил ребёнка и уехал.