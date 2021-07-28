Самокатчику, сбившему ребенка на «Чухонке», выписали штраф на 200 тыс.

Мужчина ехал на самокате и наехал на ребенка. Фото: Pixabay

Мужчина ехал на самокате и наехал на ребенка. Фото: Pixabay

Кроме этого, суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.

В Петербурге Мировой судья участка N°77 Колпинского района озвучил приговор Валерию Зюзину, которого признали виновным по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Известно, что два месяца назад, 1 июня, Зюзин пребывал в Колпинском парке на острове Чухонка. Мужчина ехал на самокате и столкнулся с малолетним ребенком на велосипеде.

Пострадавший упал и ударился головой об асфальт. Здоровью мальчика был причинен тяжкий вред.

Позднее Зюзин свою вину признал. Так, суд назначил виновному 300 часов обязательных работ и штраф в пользу потерпевшего 200 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Муринском парке юный самокатчик сбил ребёнка и уехал.