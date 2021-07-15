В Муринском парке юный самокатчик сбил ребёнка и уехал

Сегодня, 15 июля, девятилетняя девочка вернулась с улицы в слезах и ссадинах. Травмы она получила в Муринском парке, где вечером каталась на роликах. Об этом сообщает «Фонтанка».

Ее сбил электросамокатчик. Рассмотреть водителя не смогла. Он был невысоким, и девочка предположила, что на электросамокате был подросток. К травмам упавшей школьницы он остался равнодушен. Подросток снес, уехал и даже не оглянулся. Мать девочки обратилась в полицию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге велосипедист врезался в машину и покинул место ДТП. В Петербурге произошло ДТП с велосипедом. На Невском, 18 мужчина на велосипеде въехал в дверь автомобиля «и убежал оставив своего железного коня».