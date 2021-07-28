Трассу «Кола» полностью перекроют из-за разводки Ладожского моста

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост находится рядом с деревней Марьино в Ленобласти. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В четверг, 29 июля, на федеральной трассе «Кола» остановят движение транспорта на время разводки Ладожского моста.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильную дорогу полностью перекроют на 45 минут для разводки Ладожского моста, расположенного рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленинградской области.

Переправа будет разведена в период с 15:00 до 15:45. В это время по Неве пройдет негабаритное судно высотой почти 19 метров. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградская улица в Песочном уходит на ремонт. Стоимость работ превысит 80 миллионов рублей. Завершение дорожного ремонта запланировано на середину августа.