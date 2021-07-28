Напротив церкви на Ленсовета насмерть сбили женщину

Напротив церкви на Ленсовета насмерть сбили женщину
Пешеход погибла на месте ДТП. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня в Московском районе Петербурга женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля. Она перебегала дорогу в неположенном месте.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Дорожно-транспортное происшествие случилось в 9:40 на улице Ленсовета. Петербурженка перебегала дорогу напротив Чесменской церкви, когда ее сбил автомобиль черного цвета. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы и погибла еще до прибытия скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельствах произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спортсмен попал под машину на перекрестке на Косыгина. Бегун пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбила машина. При этом виновника ДТП на месте не видно.

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