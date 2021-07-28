Спортсмен попал под машину на перекрестке на Косыгина

В Красногвардейском районе неустановленный автомобиль сбил спортсмена, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По сообщениям очевидцев, авария произошла на перекрестке проспектов Индустриальный и Косыгина. Бегун пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбила машина. При этом виновника ДТП на месте не видно.

«Виновника поблизости не наблюдалось. ДПС охраняли покой пострадавшего. Скорая подъехала», — рассказывает свидетель произошедшего.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

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