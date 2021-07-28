Спортсмен попал под машину на перекрестке на Косыгина

Спортсмен попал под машину на перекрестке на Косыгина
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Красногвардейском районе неустановленный автомобиль сбил спортсмена, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу.

Кадры с места происшествия опубликовали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По сообщениям очевидцев, авария произошла на перекрестке проспектов Индустриальный и Косыгина. Бегун пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его сбила машина. При этом виновника ДТП на месте не видно.

«Виновника поблизости не наблюдалось. ДПС охраняли покой пострадавшего. Скорая подъехала», — рассказывает свидетель произошедшего.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самокатчику, сбившему ребенка на «Чухонке», выписали штраф на 200 тыс.

дтп косыгина наезд на пешехода новости СПб


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Что известно о пятой российской вакцине от коронавируса
Что известно о пятой российской вакцине от коронавируса
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Петербургский главврач назвала новые симптомы коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спортсмен попал под машину на перекрестке на Косыгина
В Петербурге задержали напавшего на артиста балета возле «Голубой ...
Братья били ребенка ногами по животу и груди в Выборге
Рабочие нашли снаряд времен войны на Новоизмайловском
Во Всеволожске достроили первый корпус проблемного ЖК «Северный вальс»
Трассу «Кола» полностью перекроют из-за разводки Ладожского моста
Самокатчику, сбившему ребенка на «Чухонке», выписали штраф на 200 тыс.
Закон обяжет петербургских депутатов исполнять наказы избирателей