В Комздраве сообщили, что Петербург прошел пик третьей волны COVID-19

В Комздраве сообщили, что Петербург прошел пик третьей волны COVID-19
Как отмечает Лисовец, Северная столица прошла пик третьей волны пандемии в конце июня. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил о прохождении Петербургом пика третьей волны коронавирусной пандемии.

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«. По словам главы ведомства, на спад третьей волны в городе указывают несколько факторов: снижается число ежедневных госпитализаций с коронавирусом и госпитализаций в течение недели, количество вызовов скорой помощи, число тестов на коронавирус, а также доля положительных результатов ПЦР-обследований.

Как отмечает Лисовец, по всем показателям становится ясно, что Северная столица прошла пик третьей волны пандемии в конце июня.

На сегодняшний день число госпитализируемых больных по сравнению с показателями на пике снизилось более чем в два раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торговом центре «Озерки» открылся новый пункт вакцинации.

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