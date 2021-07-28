Макаров считает, что глава «Газпрома» достоин звания «Почетный гражданин Петербурга»

Макаров считает, что глава &#171;Газпрома&#187; достоин звания &#171;Почетный гражданин Петербурга&#187;
По мнению Макарова, это звание должен получить и Алексей Миллер. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Председатель петербургского ЗакСобрания Вячеслав Макаров считает, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер достоит звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга».

Об этом спикер ЗакСа заявил 28 июля на брифинге с журналистами. Макаров напомнил, что звание Почетного гражданина присваивается государственным деятелям, деятелям науки, культуры и искусства, а также тем, кто внес большой вклад в развитие городской экономики. По мнению Макарова, это звание должен получить и Алексей Миллер.

«Алексей Борисович Миллер – великий патриот нашего города. Этот человек не только вносит громадный вклад в развитие экономики. Вы представляете, что такое работать в «Газпроме» в нынешний геополитической обстановке? Что такое «Северный поток»?», — заявил глава городского парламента.

Также, по словам председателя ЗакСа, по инициативе Миллера в Петербурге реконструировали многие памятники архитектуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что огромный дворец нашли под Петербургом рядом с усадьбой сына Миллера.

алексей миллер вячеслав макаров газпром ЗакС новости СПб почетный гражданин петербурга


 

Новости партнеров
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грозы и дожди ждут жителей Ленобласти в четверг
В Петербурге поступило сообщение о минировании Витебского вокзала
Скорые и МЧС: в парке Героев-пожарных утонула женщина
Дрозденко ответил на жалобы жителей Старой на создание промзоны
Табачные компании отреагировали на возможный дефицит сигарет
Дожди продолжатся в Петербурге и в четверг
В Калининском районе сгорела однокомнатная квартира
Макаров считает, что глава «Газпрома» достоин звания ...