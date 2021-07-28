Дело мужчины, стрелявшего по детям на детской площадке, передали в СК

Дело мужчины, стрелявшего по детям на детской площадке, передали в СК
Подробности стрельбы выясняются. Фото: pixabay

В Петербурге следственные органы приняли к производству уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу по детям на детской площадке.

Как сообщили в петербургском главном управлении СК, уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено против 42-летнего местного жителя. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение. Вскоре ему выберут меру пресечения.

Инцидент произошел вечером 26 июля на улице Маршала Захарова. Обвиняемый напился в квартире и открыл стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке. Он выстрелил не менее трех раз, ранения получили дети 2004 и 2005 года рождения.

Расследование дела продолжается. Подробности стрельбы выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что братья били ребенка ногами по животу и груди в Выборге. Таким образом пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.

дети детская площадка новости СПб ск стрельба


 

Новости партнеров
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
Что известно о пятой российской вакцине от коронавируса
Что известно о пятой российской вакцине от коронавируса
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 70 бригад Водоканала готовятся к мощным ливням в Петербурге
Путин запустил ж/д движение по второму Байкальскому тоннелю
Пятый день Олимпиады: Россия успела поставить победы на поток
Дело мужчины, стрелявшего по детям на детской площадке, передали в СК
В Смольном помогут центру для детей-инвалидов, которых прогнали
В аэропорту Пулково 28 июля задержали семь рейсов
Грозы и дожди ждут жителей Ленобласти в четверг
В Петербурге поступило сообщение о минировании Витебского вокзала