Дело мужчины, стрелявшего по детям на детской площадке, передали в СК

В Петербурге следственные органы приняли к производству уголовное дело против мужчины, открывшего стрельбу по детям на детской площадке.

Как сообщили в петербургском главном управлении СК, уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено против 42-летнего местного жителя. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение. Вскоре ему выберут меру пресечения.

Инцидент произошел вечером 26 июля на улице Маршала Захарова. Обвиняемый напился в квартире и открыл стрельбу из пневматического пистолета по детской площадке. Он выстрелил не менее трех раз, ранения получили дети 2004 и 2005 года рождения.

Расследование дела продолжается. Подробности стрельбы выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что братья били ребенка ногами по животу и груди в Выборге. Таким образом пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.