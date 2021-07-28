Братья били ребенка ногами по животу и груди в Выборге

В Ленинградской области в Выборге двоих молодых людей подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку.
Следственным отделом по городу Выборг Следственного управления СК России по Ленобласти в отношении двух братьев возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору группой лиц.
Известно, что подозреваемые в возрасте 20-ти и 18-ти лет.
Следствие предполагает, что несколько дней назад, 26 июля, молодые люди находились у магазина в Выборге.
Затем правонарушители кулаками и ногами избили несовершеннолетнего в живота и грудь. Таким образом пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.
В данный момент проводятся следственные действия, чтобы установить все подробности случившегося.
Следственным органом подготовлено прошение в суд об избрании в отношении братьев меры пресечения в виде заключения под стражу.
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