Братья били ребенка ногами по животу и груди в Выборге

Проводится проверка и принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Фото : Следственный Комитет РФ

Проводится проверка и принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Фото : Следственный Комитет РФ

В Ленинградской области в Выборге двоих молодых людей подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку.

Следственным отделом по городу Выборг Следственного управления СК России по Ленобласти в отношении двух братьев возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору группой лиц.

Известно, что подозреваемые в возрасте 20-ти и 18-ти лет.

Следствие предполагает, что несколько дней назад, 26 июля, молодые люди находились у магазина в Выборге.

Затем правонарушители кулаками и ногами избили несовершеннолетнего в живота и грудь. Таким образом пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.

В данный момент проводятся следственные действия, чтобы установить все подробности случившегося.

Следственным органом подготовлено прошение в суд об избрании в отношении братьев меры пресечения в виде заключения под стражу.

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