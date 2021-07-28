Почти 70 бригад Водоканала готовятся к мощным ливням в Петербурге

Почти 70 бригад Водоканала готовятся к мощным ливням в Петербурге
В Петербурге ожидается дождь. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

На Северную столицу, согласно прогнозам синоптиков, идут ливни с грозами. Городской Водоканал выведет на дежурство 67 аварийных бригад

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», объем осадков сегодня не должен превысить норму, но на всякий случай на дежурство направили 67 аварийных бригад.

Во время сильного ливня бригады будут проверять водостоки возле остановок, станций метро, крупных перекрестков и автомобильных дорог. В случае засора сотрудники Водоканала расчистят участки от палок, веток, бутылок и прочих предметов.

К ливням начали готовиться заранее: из коллекторов откачали воду, а на Парашютной улице, которую постоянно заливает во время дождей, установили компактную насосную станцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дожди продолжатся в Петербурге и в четверг.

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