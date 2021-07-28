Сбившему на электросамокате на Чухонке открыли уголовное дело

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летнего мужчины 1971. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
По данным следствия, мужчина 1 июня, передвигаясь на электросамокате по территории Колпинского парка на озере Чухонка, наехал на 5-летнего мальчика. Ребенок получил повреждения различной степени тяжести.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, а также в пользу потерпевшего судом взыскали 200 тысяч рублей.
Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летнего мужчины . Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли первый приговор по делу о наезде самокатчика на ребенка.