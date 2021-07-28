Сбившему на электросамокате на Чухонке открыли уголовное дело

Сбившему на электросамокате на Чухонке открыли уголовное дело
Его признали виновным в совершении преступления. Фото: pixabay.com

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летнего мужчины 1971. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

По данным следствия, мужчина 1 июня, передвигаясь на электросамокате по территории Колпинского парка на озере Чухонка, наехал на 5-летнего мальчика. Ребенок получил повреждения различной степени тяжести.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов, а также в пользу потерпевшего судом взыскали 200 тысяч рублей.

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летнего мужчины . Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли первый приговор по делу о наезде самокатчика на ребенка.

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