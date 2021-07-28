В Петербурге вынесли первый приговор по делу о наезде самокатчика на ребенка

В среду, 28 июля, в Петербурге вынесли приговор некоему Валерию Зюзину, который в начале июня, передвигаясь на самокате по парку 40-летия ВЛКСМ сбил маленького мальчика. Мужчину приговорили обязательным работам и выплате компенсации.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Валерия Зюзина признали виовным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Мужчина не стал спорить с обвинением и признал, что нанес четырехлетнему ребенку серьезные травмы — мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии.

По итогам заседания, мировой судья судебного участка №77 Колпинского района приговорила жителя Северной столицы к 300 часам обязательных работ, а также к выплате пострадавшему компенсации в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, что электросамокаты в этом году стали настоящей «больной темой» для Петербурга. Инцидент с мальчиком в Колпино — далеко не единственный случай ДТП с участием самокатчика, который превратился в уголовное дело. В кикшеринговых компаниях, представляющих в аренду опасный транспорт, даже проводились обыски, а на несколько дней самокаты и вовсе исчезли с городских улиц.

Властям и бизнесу пришлось срочно скооперироваться, чтобы урегулировать правила езды на электросамокатах. Теперь скорость передвижения ограничена 20 км/ч, а в ряде центральных районов и вовсе до 15 км/ч. Также был составлен список адресов, где запрещено размещать самокаты. Парковать их возле остановок, метро, на газонах, в парках, садах, мостах, нескольких площадях и улицах тоже нельзя.