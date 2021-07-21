В Петербурге уменьшилось количество аварий с электросамокатами

В Петербурге уменьшилось количество аварий с электросамокатами
Электросамокаты часто провоцируют аварии. Фото: Whoosh

Соглашение между властями и бизнесом положительно повлияло на обстановку в городе.

В Смольном рассказали об уменьшении количества различных инцидентов с участием электросамокатов. Данными сегодня, 21 июля, поделился зампред комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он отметил, что власти подписали соглашение с кикшерингом, что позитивно сказалось на безопасности в городе. Благодаря этому происшествия с участием средств индивидуальной мобильности стало намного меньше, а где-то их не фиксировали уже продолжительное время.

Напоминаем, что в некоторых зонах города кататься на элекстросамокатах запретили, а где-то ввели ограничения по скорости. Правила могут поменять, если это потребуется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге утвердили правила езды на электросамокатах.

новости СПб Смольный электросамокат


 

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