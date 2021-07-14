В Петербурге утвердили правила езды на электросамокатах

В Петербурге утвердили правила езды на электросамокатах
Электросамокаты часто провоцируют аварии. Фото: Whoosh

В некоторых местах ездить на них теперь запрещено.

В Санкт-Петербурге утвердили правила езды на средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе Смольного.

Известно, что теперь на электросамокатах нельзя кататься по 20 адресам. Также их запрещено парковать и размещать на 11 адресах. Еще 37 адресов коснулось ограничение скорости движения. Ездить на средствах индивидуальной мобильности можно не быстрее, чем 20 километров в час. Пользоваться ими запретили в состоянии опьянения, несовершеннолетними и более чем двумя лицами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Хельсинки, вслед за Петербургом, ограничили скорость движения электросамокатов.

новости СПб правила электросамокат


 

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