В Петербурге утвердили правила езды на электросамокатах

В некоторых местах ездить на них теперь запрещено.

В Санкт-Петербурге утвердили правила езды на средствах индивидуальной мобильности. Об этом сообщили сегодня, 14 июля, в пресс-службе Смольного.

Известно, что теперь на электросамокатах нельзя кататься по 20 адресам. Также их запрещено парковать и размещать на 11 адресах. Еще 37 адресов коснулось ограничение скорости движения. Ездить на средствах индивидуальной мобильности можно не быстрее, чем 20 километров в час. Пользоваться ими запретили в состоянии опьянения, несовершеннолетними и более чем двумя лицами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Хельсинки, вслед за Петербургом, ограничили скорость движения электросамокатов.