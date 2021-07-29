На севере Петербурга маленького мальчика усадали за руль грузовика

В Северной части города заметили, что большим грузовиком управляет ребенок. Несмотря на то, что за мальчиком следил взрослый мужчина, транспорт ехал не ровно, виляя по дороге.

Очевидцы происходящего сообщали в социальных сетях, что грузовик, за рулем которого сидел малыш, увидели на проспектах Художников, Просвещения и Культуры.

Новоиспеченный водитель уселся на колени взрослому и двигался по проезжей части. Кроме того, под управлением мальчика был грузовик строительного магазина «Петрович».

Те, кто ехал рядом с опасным «Петровичем» обратились по номеру 112.

В СМИ пишут, что в «Петровиче» уже знают о случившемся. Более того, фирма извинилась за водителя, который принес неудобства. Больше компании за него «краснеть» не придется. Работать водитель теперь будет в другом месте. Сотрудничество с нарушителем правил дорожного движения прекращено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на дорогах Петербурга и Ленобласти поймали более тысячи нарушителей ПДД.