В Роспотребнадзоре заявили о сокращении числа заболевших COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили о сокращении числа заболевших COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Фото: Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заболевающих коронавирусом падает — за неделю минус 4,5%, в десяти регионах отмечено четкое снижение.

«Вот, например, 29-ая неделя, которая закончилась в воскресенье, по сравнению с 28-ой — уже …минус 4,5% в стране», — заявила она в эфире российского общества «Знание».

С начала пандемии в России выявлено 6 195 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 178 летальных исходов, выздоровели 5 547 529 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 68 случая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.

анна попова коронавирус Роспотребнадзор


 

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