В Пушкинском районе машина сбила девятилетнего мальчика

В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу. Фото: pixabay.com

В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу. Фото: pixabay.com

У дома 3 корпус 1 по улице Изборской в Пушкинском районе 23-летний местный житель, проезжая по дворовой территории на автомобилем «Фольксваген Гольф» наехал на перебегавшего слева на право дорогу девятилетнего мальчика.

В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напротив церкви на Ленсовета насмерть сбили женщину. Сегодня в Московском районе Петербурга женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля. Она перебегала дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 9:40 на улице Ленсовета. Петербурженка перебегала дорогу напротив Чесменской церкви, когда ее сбил автомобиль черного цвета.