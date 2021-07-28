В Пушкинском районе машина сбила девятилетнего мальчика

В Пушкинском районе машина сбила девятилетнего мальчика
В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу. Фото: pixabay.com

У дома 3 корпус 1 по улице Изборской в Пушкинском районе 23-летний местный житель, проезжая по дворовой территории на автомобилем «Фольксваген Гольф» наехал на перебегавшего слева на право дорогу девятилетнего мальчика.

В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напротив церкви на Ленсовета насмерть сбили женщину. Сегодня в Московском районе Петербурга женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля. Она перебегала дорогу в неположенном месте. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 9:40 на улице Ленсовета. Петербурженка перебегала дорогу напротив Чесменской церкви, когда ее сбил автомобиль черного цвета.

авария дети дтп Пушкинский район санкт-петербург


 

Новости партнеров
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
С 1 августа ответственность за утилизацию мусора несут главы муниципалитетов
В Пушкинском районе машина сбила девятилетнего мальчика
В Петербурге угнали машину за 4,5 млн рублей и подделали номера
В Роспотребнадзоре заявили о сокращении числа заболевших COVID-19
В Петербурге обокрали квартиру на три миллиона рублей
Деньги на классы и призывы звезд: по следам скандала вокруг ...
В мире COVID заболело уже свыше 196 млн человек
В Петербург поступила очередная партия «Спутника V»