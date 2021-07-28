В Ленобласти рассчитывают восстановить права всех дольщиков

Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел Прямую линию. Много вопросов поступило от дольщиков. Разговор коснулся шести тысяч обманутых дольщиков СК ООО «Петрострой». Уже три года они ждут конец строительства ЖК «Материк», за квартиры в котором продолжают выплачивать ипотеки.

Планируем достраивать эти дома без привлечения Фонда защиты прав граждан, так как это будет быстрее и эффективнее, отметил Дрозденко. Удалось арестовать много квартир, которые пытался глава строительной компании Дмитрий Ипатов вывести на аффилированные структуры. Об этом сообщает «Online47».

Губернатор обратил внимание, что на данный момент по расчетному балансу достаточно, чтобы достроить все дома «Петростроя». Администрация Ленобласти уже помогла достроить 4 секции ЖК «Материк» и одну секцию ЖК «Чистый ручей», отметил Дрозденко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительстве Ленобласти ответили возмущенным обманутым дольщикам.