В Ленобласти рассчитывают восстановить права всех дольщиков

В Ленобласти рассчитывают восстановить права всех дольщиков
Администрация Ленобласти уже помогла достроить 4 секции ЖК «Материк» и одну секцию ЖК «Чистый ручей». Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел Прямую линию. Много вопросов поступило от дольщиков. Разговор коснулся шести тысяч обманутых дольщиков СК ООО «Петрострой». Уже три года они ждут конец строительства ЖК «Материк», за квартиры в котором продолжают выплачивать ипотеки.

Планируем достраивать эти дома без привлечения Фонда защиты прав граждан, так как это будет быстрее и эффективнее, отметил Дрозденко. Удалось арестовать много квартир, которые пытался глава строительной компании Дмитрий Ипатов вывести на аффилированные структуры. Об этом сообщает «Online47».

Губернатор обратил внимание, что на данный момент по расчетному балансу достаточно, чтобы достроить все дома «Петростроя». Администрация Ленобласти уже помогла достроить 4 секции ЖК «Материк» и одну секцию ЖК «Чистый ручей», отметил Дрозденко.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в правительстве Ленобласти ответили возмущенным обманутым дольщикам.

александр дрозденко дольщики ленобласть Петрострой помощь


 

Новости партнеров
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Убитая на Бутлерова семья адмирала была тихой и неподозрительной: отзывы соседей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти переселят из аварийных домов почти 17 тысяч человек
Две легковушки не поделили дорогу и врезались недалеко от Автовской улицы
В Ленобласти рассчитывают восстановить права всех дольщиков
Еще одна петербургская больница вернется к штатному режиму работы
В Ленобласти будут поощрять тех, кто сообщает о стихийных свалках
На набережной Охты появится сад непрерывного цветения
С 1 августа ответственность за утилизацию мусора несут главы муниципалитетов
В Пушкинском районе машина сбила девятилетнего мальчика