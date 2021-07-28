На Приморском вспыхнула линия электропередач

На Приморском вспыхнула линия электропередач
Огонь вспыхнул из-за удара молнии. Фото: pixabay

Очевидцы предполагают, что пожар начался из-за удара молнии.

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 июля, бушует непогода. Из-за этого некоторые улицы и даже дома начали уходить под воду, автомобили попадают в аварии, но и это еще не все – случились также неожиданные пожары. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На Приморском шоссе вечером загорелась линия электропередач. Пользователи предполагают, что всему виной удар молнии. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе вспыхнул ангар. Горел одноэтажный, размером 30х50 метров ангар по всей площади.

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