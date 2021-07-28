Петербуржцы заметили пятно нефти на канале Грибоедова

Возможно, это как-то связано с сегодняшними ливнями.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 28 июля, на канале Грибоедова заметили странные пятна. Очевидец предположил, что в воду попала нефть и позвонил в спецслужбы. Об этом пишет «Мойка78».

Известно, что пятно увидели недалеко от Казанского собора. Судя по радужным разводам, речь идет о попадании нефти в воду. Площадь пятна составляет несколько метров.

Напоминаем, что сегодня также ликвидировали пятна в реке Екатерингофка. На место выезжали сотрудники экологической службы «Пиларн», которые обработали воду пеной, а затем убрали нефть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экологи ликвидировали разлив нефти в Екатерингофке. Экологи просят петербуржцев сразу сообщать о химических загрязнениях, чтобы эксперты оперативно предприняли необходимые меры и спасли водоем от различных последствий.