Дрозденко рассказал, как выбирал вакцину для прививки

Дрозденко рассказал, как выбирал вакцину для прививки
"КовиВак". Фото: скриншот видео

Губернатор уже привился во второй раз из-за падения уровня антител.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как выбирал препараты для вакцинации и ревакцинации от коронавируса в ходе прямой линии.

Известно, что для первой прививки политик выбрал «ЭпиВакКорона», а для второй – «КовиВак». Сертификаты губернатор выкладывал в свои социальные сети и получил множество вопросов. Дрозденко признался, что первый препарат ему назначил врач, а на второй выбор пал из-за того, что она больше подходит для ревакцинации.

Губернатор добавил, что вакцину получал в федеральном учреждении, чтобы не покушаться на квоту для жителей Ленобласти, ведь «КовиВак» ввозят небольшими партиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вакцинацию от ковида на дому прошли 4 тысячи человек.

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