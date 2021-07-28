Жители ЖК «ID Мурино» обсуждают громкие стоны соседей

Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом. Фото: pixabay.com

Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом. Фото: pixabay.com

Пользователи отмечают, что стены в современных жилых комплексах слишком тонкие.

Жители жилого комплекса «ID Мурино» сегодня, 28 июля, слушали громкие стоны своих соседей. Пользователи отмечают, что кто-то занимался любовью среди дня, чем смущал остальных. Видеозапись опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи слышны женские стоны – они настолько громкие, что разносятся по всему двору. Пользователи осудили тонкие стены в новостройках, а также призвали не завидовать чужому счастью.

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