Жители ЖК «ID Мурино» обсуждают громкие стоны соседей

Жители ЖК &#171;ID Мурино&#187; обсуждают громкие стоны соседей
Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом. Фото: pixabay.com

Пользователи отмечают, что стены в современных жилых комплексах слишком тонкие.

Жители жилого комплекса «ID Мурино» сегодня, 28 июля, слушали громкие стоны своих соседей. Пользователи отмечают, что кто-то занимался любовью среди дня, чем смущал остальных. Видеозапись опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На видеозаписи слышны женские стоны – они настолько громкие, что разносятся по всему двору. Пользователи осудили тонкие стены в новостройках, а также призвали не завидовать чужому счастью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доктора Мясникова разгневал совет избегать секса после вакцинации. По мнению специалиста, данный совет лишь ухудшает отношение населения к вакцинации.

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Жители ЖК «ID Мурино» обсуждают громкие стоны соседей
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