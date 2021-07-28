В Петербурге за сутки вакцинировались 17 тысяч человек

Всего в городе сделали прививку почти 1,3 миллиона горожан.

В Санкт-Петербурге за последние сутки прививку от коронавируса сделали 17,6 тысяч человек. Также около 13 тысяч сделали вторую прививку. Об этом 28 июля сообщили в администрации города.

За весь период массовой вакцинации в Северной столице удалось иммунизировать 1,3 миллиона человек. Из них полный цикл завершили 941 тысяча, остальным только предстоит пойти на второй укол. Также некоторые горожане уже отправились на ревакцинацию – за последние сутки таких насчитали 24 человека. Закончить цикл ревакцинации успели 49 человек.

На данный момент в городе имеется запас прививок – 125 тысяч комплектов доз. Чтобы пройти вакцинацию, нужно прийти в один из 146 пунктов с комплектом документов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге вакцинацию от ковида на дому прошли 4 тысячи человек.