В «Почте России» заверили, что грабитель не добрался до посылок жителей Гарболово

Злоумышленник забрал около трех сотен пачек сигарет, а также 100 тысяч рублей.

Во Всеволожском районе грабитель нагрянул в отделение «Почты России», откуда прихватил сигареты и деньги. Местные жители могут не переживать за сохранность своих посылок, так как ни одна из них не пострадала. Об этом сообщила организация, комментируя инцидент.

Все случилось во вторник, 27 июля, в Гарболово. Местный житель заметил вскрытую дверь отделения почты и сообщил об этом в правоохранительные органы. Выяснилось, что неизвестный пробрался в здание и похитил 289 пачек сигарет на общую сумму более 40 тысяч рублей, а также 101 тысячу из сейфа.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки за 450 тысяч.