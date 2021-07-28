В «Почте России» заверили, что грабитель не добрался до посылок жителей Гарболово

В «Почте России» заверили, что грабитель не добрался до посылок жителей Гарболово
Из здания "Почты России" украли сигареты и деньги. Фото: Pixabay

Злоумышленник забрал около трех сотен пачек сигарет, а также 100 тысяч рублей.

Во Всеволожском районе грабитель нагрянул в отделение «Почты России», откуда прихватил сигареты и деньги. Местные жители могут не переживать за сохранность своих посылок, так как ни одна из них не пострадала. Об этом сообщила организация, комментируя инцидент.

Все случилось во вторник, 27 июля, в Гарболово. Местный житель заметил вскрытую дверь отделения почты и сообщил об этом в правоохранительные органы. Выяснилось, что неизвестный пробрался в здание и похитил 289 пачек сигарет на общую сумму более 40 тысяч рублей, а также 101 тысячу из сейфа.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки за 450 тысяч.

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