На Мечникова загорелась легковушка

На Мечникова загорелась легковушка
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ликвидации пожара участвовали девять человек.

В Калининском районе вечером 28 июля произошел пожар – там загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Мечникова. Там по непонятной причине вспыхнул «Фольцваген». На место инцидента вызвали спасателей: приехали две единицы техники и девять человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском вспыхнула линия электропередач. Пользователи предполагают, что всему виной удар молнии. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

калининский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге арестовали мужчину, который угрожал в Интернете христианам
Туристы не смогут увидеть «Медный всадник» три месяца
В России от коронавируса полностью привились 21 млн человек
На Мечникова загорелась легковушка
В «Почте России» заверили, что грабитель не добрался до посылок жителей Гарболово
В Петербурге за сутки вакцинировались 17 тысяч человек
Жители ЖК «ID Мурино» обсуждают громкие стоны соседей
Дрозденко рассказал, как выбирал вакцину для прививки