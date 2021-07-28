На Мечникова загорелась легковушка

В ликвидации пожара участвовали девять человек.

В Калининском районе вечером 28 июля произошел пожар – там загорелась легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Мечникова. Там по непонятной причине вспыхнул «Фольцваген». На место инцидента вызвали спасателей: приехали две единицы техники и девять человек. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском вспыхнула линия электропередач. Пользователи предполагают, что всему виной удар молнии. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.