В Петербурге заметили ребенка, управляющего грузовиком

Мальчик сидела на коленях у своего отца.

В Санкт-Петербурге заметили ребенка, который управлял грузовиком. На видеозаписях, которые опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 28 июля, видно, что мальчик управляет машиной строительного магазина «Петрович».

Автор ролика отметил, что «Газель» «болталась в полосе». Когда автомобилист пригляделся, он понял, в чем дело: за рулем сидел ребенок, который, судя по всему, сидел на коленях отца. Мальчику на вид около шести лет.

В «Петровиче» уже знают об инциденте и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в результате ДТП в Кировском районе пострадал ребенок.