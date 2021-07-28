Из Мойки достали полуживого купальщика

Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В Санкт-Петербурге вечером 28 июля едва не утонул купальщик. Мужчина хотел переплыть Мойку, но, видимо, не рассчитал свои силы и пошел ко дну. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники в ГУ МЧС по городу.

О тонувшем мужчине спасателям сообщили прохожие, наблюдавшие за безумцем. Известно, что заплыв устроили трое – двое добрались до берега без проблем, а вот третий ушел под воду. На место прибыли спасатели, которые помогли ему выбраться на берег. Сотрудники МЧС оказали первую помощь пострадавшему, а затем передали его медикам.

Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Героев-пожарных утонула женщина.