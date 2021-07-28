Жители подтопленного дома на Наличной остались без электричества

Починить свет смогут только к утру.

Жители дома на Наличной улице этой ночью, с 28 на 29 июля, остались без электричества. В УК надеются, что удастся ликвидировать поломку уже к утру. Об этом пишет «Фонтанка».

В компании «ДомСПб» объяснили, что из-за ливня произошла протечка канализации. В связи с этим затопило некоторые этажи, жильцы уверяют, что все – с первого по 16-й.

Горожане добавляют, что трубу на данный момент починили сами жильцы, а аварийные службы приехали только спустя полтора часа после вызова – когда вся работа была проделана. В доме пропал не только свет, но также горячая вода. Вполне возможно, что пострадало лифтовое оборудование.

«Ремонт будет. Руководство в курсе, завтра с утра направят специалиста»,

— добавляют в УК.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме.