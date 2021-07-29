Актер Безруков, ставший недавно отцом, хочет усыновить ребенка

Безруков стал отцом в пятый раз. Фото: скриншот Instagram

Безруков стал отцом в пятый раз. Фото: скриншот Instagram

Знаменитость мечтает о большой семье.

Актер Сергей Безруков рассказал о желании усыновить ребенка. Его поддерживает супруга – режиссер Анна Матисон. Об этом артист рассказал в эфире YouTube-канала «Света вокруг света».

Безруков отметил, что всегда мечтал о большой семье, так как его воспитали «по-нижегородски». Он хотел, чтобы была жена и много детей. На данный момент артист является отцом пятерых детей – недавно в браке с Матисон у них родился мальчик Василий. Пара возьмет ребенка из детского дома только после того, как малышу исполнится хотя бы год.

Безруков добавил, что они помогают фонду «Измени одну жизнь», который помогает семейному устройству детей-сирот.

«Мы же помогаем фонду, я записываю анкеты. Там совсем маленькие дети есть, они даже не плачут, потому что знают, что к ним никто не подойдет ночью… Это ужасно»,

— рассказал актер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Сергея Безрукова родился сын.