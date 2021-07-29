Электричество вернули в дома Нового Петергофа после грозы

Электричество вернули в дома Нового Петергофа после грозы
Неполадки устранили. Фото: pixabay

Электроснабжение жилых домов в Петродворцовом районе полностью восстановлено. Об этом сообщили в компании «Россети Ленэнерго» в четверг, 29 июля.

Специалисты оперативно восстановили электроснабжение потребителей в районе Нового Петергофа после технологического нарушения на линии электропередачи 6 кВ. С 2:12 все потребители получают электроэнергию.

В ночь на 29 июля на отсутствие электричества пожаловались жители Нового Петергофа. Дома без света есть на улице Бородачева, на Константиновской, на Разводной. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии, на которых запечатлены темные комнаты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме. Крыша на выдержала осадков и дала течь.

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