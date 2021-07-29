Спасатели тушили «Фольцваген» в Калининском районе

В Калининском районе Петербурга произошел пожар. Там загорелась легковушка.

Сообщение о возгорании поступило в среду в 23:17 на проспекте Мечникова, дом 11. Горел легковой автомобиль марки «Фольцваген», сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербурге.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге гендиректору строительной фирмы подожгли автомобиль.