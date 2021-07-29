Рецидивиста подозревают в нападении на соседа на проспекте Героев

В Петербурге в Красносельском районе задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчина ранее был шесть раз осужден.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, еще 27 июля полицейским сообщили о том, что на проспекте Героев дома 26 корпуса 1 лежит избитый мужчина.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то поняли, мужчина уже мертв. У 36-летнего гражданина в левой теменной области волосы были испачканы кровью, а в затылочной области рана веритонообразной формы, также в поясничной области слева кровоподтек темно-фиолетового цвета.

Вечером того же дня, оперативники сумели задержать подозреваемого. Его «взяли» в том же доме, где и нашли убитого, лишь во втором корпусе.

Им оказался 28-летний неработающий петербуржец, который уже шесть раз привлекался к уголовной отвественности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области сосед не вынес громкой музыки и достал ружье.