В Московском районе насмерть сбили пенсионерку

В Московском районе насмерть сбили пенсионерку
Пожилая женщина скончалась. Фото: Pixabay

В Московском районе Петербурга произошло смертельной дорожно-транспортное происшествие. Дорожный инцидент произошел 28 июля в 09:47.

Как стало известно gazeta.spb.ru, водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигаясь по ул. Ленсовета от ул. Гастелло в сторону ул. Авиационной, сбил переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода жительницу города Курск Захарову 1955 года рождения.

В результате ДТП пенсионерка от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильная авария произошла вечером 22 июля у дома 159 по улице Народного Ополчения. Водитель иномарки «Форд Мондео» неудачно перестроился в другую полосу и врезался в попутный «Хендэ Солярис».

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