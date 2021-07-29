Мигранту угрожали пистолетом на Искровском проспекте

Мигранту угрожали пистолетом на Искровском проспекте
Разбой произошел на Искоровском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Невском районе гражданину республики Узбекистан угрожали предметом похожим на пистолет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 28 июля, в 04:00, в отдел полиции обратился 31-летний мужчина, который приехал в Россию, чтобы устроиться на работу.

Мигрант рассказал, что несколько дней назад, 25 июля, ночью, в квартире на Искровском проспекте дома 25/38 ему угрожали трое неизвестных, в руках которых был предмет похожий на пистолет. Злоумышленники силой отняли у пострадавшего два мобильных телефона. После этого мужчина смог выйти из неизвестной ему квартиры.

Позднее в поселке Кудрово Всеволожского района Ленинградской области задержали трех мужчин. Их взяли на улице Областная дома 5 корпуса 6.

Один из них является гражданином республики Киргизия. Ему 24 года. А двое других уроженцы республики Узбекистан в возрасте 26-ти и 39-ти лет.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все трое задержанных ранее не привлекались к отвественности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отец и сын цыганской народности украли лошадей в Ленобласти.

новости СПб происшествие разбой


 

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