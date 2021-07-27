Отец и сын цыганской народности украли лошадей в Ленобласти

Лошадей украли в поселке Корнево. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Лошадей украли в поселке Корнево. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области во Всеволожском районе правоохранители задержали подозреваемых в краже лошадей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, несколько месяцев назад, 29 мая, полицейским сообщили о пропаже лошадей.

Происшествие случилось в поселке Корнево на улице Дачной. Несмотря на то, что территория была огорожена, злоумышленникам удалось проникнуть в помещение подсобного хозяйства и похитить трех лошадей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. По подозрению в конокрадстве задержаны представители цыганской народности. Отцу и сыну 25 и 55 лет.

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