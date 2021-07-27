Отец и сын цыганской народности украли лошадей в Ленобласти

В Ленинградской области во Всеволожском районе правоохранители задержали подозреваемых в краже лошадей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, несколько месяцев назад, 29 мая, полицейским сообщили о пропаже лошадей.
Происшествие случилось в поселке Корнево на улице Дачной. Несмотря на то, что территория была огорожена, злоумышленникам удалось проникнуть в помещение подсобного хозяйства и похитить трех лошадей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Оперативно-розыскные мероприятия дали свои результаты. По подозрению в конокрадстве задержаны представители цыганской народности. Отцу и сыну 25 и 55 лет.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из офиса Петербурга на Витебском проспекте вынесли 5 млн рублей.