Из офиса Петербурга на Витебском проспекте вынесли 5 млн рублей

В Петербурге в Московском районе из офиса украли 5 млн рублей.

Как узнала Gazeta.SPb.ru , 22 июля по номеру «112» обратилась женщина, которая сообщила, что из офиса фирмы«Академия тепла» , занимающейся поставкой оборудования для котельных, пропали деньги. На Витебском проспекте дома 13 было обнаружено сломанное окно, а рядом лежал вскрытый металлический ящик.

Полиция выяснила, что кража была совершена в период с 21 по 22 июля. Преступник подобрал ключи к замку входной двери и проник в офис. В кабинете директора правонарушитель вскрыл ящик и похитил 5 млн рублей.

Деньги принадлежали генеральному директору, их он получил от продажи квартиры. Отмечается, что офис оборудован и камерами видеонаблюдения, и сигнализацией.

Возбуждено уголовное дело.

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