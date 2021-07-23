Из офиса Петербурга на Витебском проспекте вынесли 5 млн рублей

Из офиса Петербурга на Витебском проспекте вынесли 5 млн рублей
Деньги похитили из ящика. Фото: pexels.com

В Петербурге в Московском районе из офиса украли 5 млн рублей.

Как узнала Gazeta.SPb.ru , 22 июля по номеру «112» обратилась женщина, которая сообщила, что из офиса фирмы«Академия тепла» , занимающейся поставкой оборудования для котельных, пропали деньги. На Витебском проспекте дома 13 было обнаружено сломанное окно, а рядом лежал вскрытый металлический ящик.

Полиция выяснила, что кража была совершена в период с 21 по 22 июля. Преступник подобрал ключи к замку входной двери и проник в офис. В кабинете директора правонарушитель вскрыл ящик и похитил 5 млн рублей.

Деньги принадлежали генеральному директору, их он получил от продажи квартиры. Отмечается, что офис оборудован и камерами видеонаблюдения, и сигнализацией.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Балканской площади задержана любительница чужих телефонов.

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